Potsdam (dpa) - Der mutmaßliche Kindermörder Silvio S. hat völlig überraschend vor Gericht sein Schweigen gebrochen. Er wolle sich entschuldigen bei all jenen, denen er mit meinen Taten Leid zugefügt habe - bei den Familien und Freunden von Elias und Mohamed, sagte der 33-Jährige am Landgericht Potsdam. Er bereue, was er getan habe. Und er wisse auch, was er getan habe. Die Anklage wirft ihm vor, im vergangenen Jahr den sechsjährigen Jungen Elias und den vier Jahre alten Mohamed entführt und ermordet zu haben.