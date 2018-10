Bogotá (dpa) - In Kolumbien ist den Sicherheitskräften ein Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Polizisten nahmen einen Mann fest, der in den USA auf der Liste der meistgesuchten Drogendealer steht: «El Alcalde», übersetzt «Der Bürgermeister». José Merchán Cortés soll Verbindungen zu Rauschgiftorganisationen in Mexiko haben. Er wurde in Bogotá gefasst. Aus den USA liegt ein Auslieferungsantrag vor.