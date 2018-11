Bamako (dpa) - Zwei mutmaßlich islamistische Attentäter haben ein Luxushotel in Malis Hauptstadt Bamako überfallen und bis zu 170 Menschen als Geiseln genommen. Die Betreiber, die Hotelgruppe Rezidor, sprach von 140 Gästen und 30 Angestellten. Es soll mindestens drei Tote gegeben haben. Die Angreifer seien vermutlich Dschihadisten, sagte ein Polizeibeamter. Sicherheitskräfte begannen, in das Hotel vorzudringen. Einige Geiseln, die das arabische Glaubensbekenntnis aufsagen konnten, seien freigelassen worden. Die Islamisten seinen vor allem an westlichen Geiseln interessiert.