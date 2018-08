Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel will die Zusammenarbeit mit Indien auf vielen Ebenen vertiefen. Mit Investitionen in Milliardenhöhe wollen die beiden Länder ihre Verbindung stärken. Im Beisein von Indiens Premierminister Narendra Modi wurde in Berlin ein Deal für die Entwicklung abgeschlossen. «Wir geben in jedem Jahr eine Milliarde Euro», sagte Merkel nach den deutsch-indischen Regierungskonsultationen. Dabei gehe es um Themen wie Smart Cities, erneuerbare Energien und Solarindustrie.