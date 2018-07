Berlin (dpa) - ARD-Talkerin Anne Will ist auf ihrem alten Sendeplatz am Sonntagabend zurück. «Wir haben ein bisschen was umgebaut», sagte die 49-Jährige kurz vor Beginn der Sendung zu ihrem Publikum im Studio, das nun blaue Akzente hat. Sie sei etwas nervös, sagte sie. Sie sendeten jetzt wieder live. Nach mehr als vier Jahren moderiert die Journalistin ihren Polittalk wieder sonntags um 21.45 Uhr. Thema der ersten Sendung waren die Folgen der Silvesternacht: «Nach Köln - Höchste Zeit für eine neue Flüchtlingspolitik?»