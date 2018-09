Mailand (dpa) - Mit Länderspiel-Debütant Yannick Gerhardt in der Startelf will Bundestrainer Joachim Löw den historischen Sieg-Hattrick gegen Italien schaffen. Der 22 Jahre alte Wolfsburger soll beim letzten Länderspiel des Jahres morgen Abend in Mailand als linker Außenverteidiger neben den etablierten Defensivkräften Mats Hummels und Benedikt Höwedes spielen, kündigte Löw bei einer Pressekonferenz an. Ungewiss ist noch, ob Mario Gomez im Sturmzentrum agieren kann. Gerhardts Wolfsburger Club-Kollege hatte sich beim 8:0 in San Marino einen Bluterguss im Oberschenkel zugezogen.