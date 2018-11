New York (dpa) - Schock in der «Muppet-Show»: Nach jahrzehntelanger Beziehung trennen sich Miss Piggy und Kermit der Frosch. Das teilten beide auf ihren Facebook-Seiten mit. Die Schweinchen- und die Froschpuppe waren in der «Muppet-Show» seit Jahrzehnten ein Paar, auch wenn sie sich immer wieder stritten. Das Paar werde allerdings weiter zusammenarbeiten, teilten sie via Facebook mit. Beobachter werten die Trennung dann auch als Werbe-Coup für die im Herbst anlaufende Show der «Muppets» beim US-Sender ABC.