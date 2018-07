Viernheim (dpa) - Mindestens ein Mensch ist in der Nacht bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Viernheim in Hessen ums Leben gekommen. Es seien noch weitere Menschen in dem Haus, die von der Feuerwehr mit einer Drehleiter befreit werden sollten, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Nähere Angaben zu dem Feuer und weiteren Verletzten oder Toten konnte die Polizei zunächst nicht machen.