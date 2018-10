Rio de Janeiro (dpa) - Bei einem schweren Busunglück sind im Süden Brasiliens mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Der Reisebus stürzte nach lokalen Medienberichten in einer bergigen Gegend 400 Meter tief in eine Schlucht. Vermutlich hatte der Fahrer in einer scharfen Kurve die Kontrolle verloren. Ein Dutzend Menschen wurde verletzt. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich wegen des schwer zugänglichen Geländes als schwierig. Wie viele Passagiere genau in dem Bus waren, ist noch unklar.