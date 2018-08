Paris (dpa) - Kein Stern, aber «Pub des Jahres»: «The Marksman» im Londoner Osten ist vom französischen Gastronomie-Führer Michelin ausgezeichnet worden. Das Lokal sei ein traditionsreicher Viertels-Pub, wo Gäste ein Bier trinken und typische Gerichte essen könnten, berichtete die Chefredakteurin des Michelin-Pub-Führers für Großbritannien, Rebecca Burr, in Paris. Mit dem «Marksman» an der Hackney Road habe Michelin erstmals einen Hauptstadt-Pub ausgewählt. In der neuen Ausgabe des Führers werden über 500 weitere Pubs im Vereinigten Königreich aufgelistet.