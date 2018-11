Hannover (dpa) - Nach der Messerattacke auf einen Bundespolizisten in Hannover ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes gegen eine 15-Jährige. Die Jugendliche kam in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Hannover erließ am Nachmittag Haftbefehl. Noch offen ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft, was die Tat ausgelöst haben könnte. Der 34 Jahre alte Bundespolizist wurde bei dem Angriff gestern Nachmittag schwer verletzt. Die Schülerin habe dem Beamten bei einer Personenkontrolle unvermittelt ein Küchenmesser in den Hals gestoßen, so die Ermittler. Ein Kollege des Verletzten konnte die Heranwachsende überwältigen.