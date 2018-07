Berlin (dpa) - Mit Bestürzung hat Kanzlerin Merkel auf das schwere Erdbeben in Italien reagiert. Die Bilder der Verwüstungen seien schockierend, schrieb sie in einem Kondolenztelegramm an den italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi. «Angesichts des Leids und der massiven Zerstörungen möchte ich Ihnen das tiefe Mitgefühl des deutschen Volkes übermitteln.» Medienberichten zufolge starben mindestens 38 Menschen, als Erdstöße in der Nacht mehrere Orte in einer Bergregion in der Mitte des Landes verwüsteten.