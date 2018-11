Hamburg (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel unterstützt nach den islamistischen Terrorattacken von Paris eine Solidaritätskundgebung der Parteien in Deutschland. Die CDU beteilige sich konstruktiv an entsprechenden Planungen, sagte Merkel. Es seien viele Aktionen geplant, auch eine Mahnwache der Muslime, an der sich die CDU beteiligen werde. Auf die Frage, ob sie bei einer großen Demonstration auftreten werde, sagte Merkel: Wenn die Parteien zu einer Kundgebung aufriefen, werde die Vorsitzende der CDU sicherlich nicht zu Hause sitzen.