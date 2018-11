Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gelassen auf die Terminierung des ungarischen Referendums über die EU-Flüchtlingspolitik reagiert. Die Fragestellung sei ja so, dass es eine Antwort auf die jetzt schon herrschende Regierungspolitik geben werde, sagte sie in Berlin. Insofern erwarte sie von dem Referendum keine Veränderung der augenblicklichen Situation. Die Volksabstimmung soll am 2. Oktober stattfinden. Ungarns rechtspopulistische Regierung lehnt die geplante Flüchtlingsverteilung innerhalb der EU ab.