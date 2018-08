Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat als Reaktion auf die jüngsten Anschläge in Deutschland einen Neun-Punkte-Plan für mehr Sicherheit präsentiert. Dazu zählen eine Senkung der Hürden für die Abschiebung von Asylbewerbern, ein Frühwarnsystem für Radikalisierung unter Flüchtlingen und Vorbereitungen für Bundeswehreinsätze im Inneren bei großen Terroranschlägen. Die Bundesregierung werde «alles Menschenmögliche tun, um die Sicherheit in unserem freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat» zu gewährleisten, sagte Merkel bei ihrer Sommerpressekonferenz in Berlin.