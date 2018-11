Istanbul (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat vor ihrem Treffen mit Präsident Recep Tayyip Erdogan ungewöhnlich lange mit Vertretern der türkischen Zivilgesellschaft über die Lage in dem Land beraten. Bei dem Treffen in Istanbul sei es unter anderem um die politische und gesellschaftliche Lage, die Kurden und die Entwicklung von Justiz und Rechtsstaat gegangen, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Das für 60 Minuten angesetzte Gespräch dauerte insgesamt gut zwei Stunden. Kritiker werfen Erdogan vor, die Pressefreiheit in der Türkei zu beschneiden und Druck auf die Justiz auszuüben.