Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel setzt bei der Auseinandersetzung mit der AfD nach eigener Aussage weiter auf «gute Argumente». Es gebe keinerlei neue Strategie, sagte sie beim Besuch einer Berliner Schule. Die Aufgabe, die aber noch entschiedener umgesetzt werden müsse, sei «aus uns selbst heraus darzustellen, was wir wollen, welche Überzeugungen uns tragen». Sie finde, dass man genug gute Argumente habe, sich mit anderen Meinungen, auch denen der AfD, auseinanderzusetzen, sagte Merkel. In einem Pressebericht war am Morgen von einer angedeuteten Kurskorrektur die Rede gewesen.