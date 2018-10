Berlin (dpa) - Vor dem Hintergrund des Demo-Verbots heute in Dresden hat Bundeskanzlerin Angela Merkel Hilfe des Bundes zur Absicherung von Kundgebungen in Aussicht gestellt. «Ich habe als Bundeskanzlerin, unbeschadet ob mir die Inhalte gefallen, ein Interesse daran, dass an jedem Ort in Deutschland demonstriert werden kann, weil es sich um ein Grundrecht handelt», sagte Merkel in Berlin. Wegen einer Terrordrohung von Islamisten gegen Pegida hatte die Polizei alle Versammlungen unter freiem Himmel in Dresden für heute verboten.