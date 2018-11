Würzburg (dpa) - In der Nähe von Würzburg hat ein Mann in einem Regionalzug mehrere Reisende angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Abend in Würzburg mitteilte, attackierte der Täter die Fahrgäste mit Hieb- und Stichwaffen. Der Zug war auf dem Weg von Treuchtlingen nach Würzburg. Es habe einen Zugriff gegeben, so die Polizei. Weitere Angaben machte sie noch nicht. Medienberichte, wonach der Täter erschossen wurde, wollte die Polizei zunächst nicht kommentieren.