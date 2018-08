London (dpa) - Der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Steven Gerrard wird den FC Liverpool nach 16 Profi-Jahren wohl am Saisonende verlassen. Das melden mehrere englische Medien. Eine Erklärung des Mittelfeldspielers, der seit seinem achten Lebensjahr an der Anfield Road spielt, wird demnach heute erwartet. Angeblich werde Gerrard seine Karriere in der us-amerikanischen Major League Soccer fortsetzen. Laut «Sky» befindet er sich in Gesprächen mit LA Galaxy, New York Red Bulls und dem New York City FC.