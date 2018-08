Washington (dpa) - Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump würde eine Mauer zu Mexiko mit der Blockade von Überweisungen mexikanischer Immigranten in ihr Heimatland finanzieren. Trumps Wahlkampfteam verbreitete einen entsprechenden Plan. Der Bau einer Mauer zu Mexiko war von Anfang an eines der Kernversprechen des umstrittenen Milliardärs. US-Präsident Barack Obama kritisierte das Vorhaben scharf. Viele Vorschläge von Trump und auch dessen Konkurrenten Ted Cruz beschädigten das Image der USA in der Welt.