Cannes (dpa) - US-Schauspieler Matthew McConaughey wird heute beim Filmfest Cannes erwartet. Der Oscarpreisträger spielt in dem Wettbewerbsbeitrag «The See of Trees» von Gus Van Sant die Hauptrolle. Es geht darin um einen Amerikaner, der sich am japanischen Berg Fuji das Leben nehmen will. Regisseur Van Sant trat bereits mehrfach im Cannes-Wettbewerb an. Auch das Regiedebüt von Natalie Portman Premiere feiert Premiere. «A Tale of Love and Darkness» basiert auf den autobiografischen Erinnerungen des israelischen Schriftstellers Amoz Oz und wurde auf Hebräisch gedreht.