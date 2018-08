Bonn (dpa) - Die Festnetz-Dienste der Deutschen Telekom sind in vielen Regionen Deutschlands stundenlang von massiven Störungen beeinträchtigt worden. Es gab Probleme beim Telefonieren, im Internet sowie bei TV-Angeboten. Grund war der Ausfall eines Servers, der den Zugang von Kunden zum Internet regelt. Nutzer würden schrittweise auf Ersatz-Systeme umgestellt, die Störung sollte in Kürze behoben sein, sagte ein Telekom-Sprecher. Die Nutzer-Beschwerden häuften sich vor allem in Berlin sowie Hamburg, Stuttgart und München.