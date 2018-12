Belgrad (dpa) - Ein Mann hat in Serbien fünf Menschen erschossen und etwa 20 weitere verletzt. Das berichtet das Staatsfernsehen. Der 38 Jahre alte Mann stürmte kurz nach Mitternacht in ein Café, tötete seine Ehefrau und schoss um sich, wie es in dem TV-Bericht weiter heißt. Unter den Verletzten sollen auch Kinder sein. Das Gewehr besaß der Mann laut Polizei illegal. Nach ersten Erkenntnissen sollen Beziehungsprobleme das Motiv gewesen sei. Die Tat geschah in der Stadt Zitiste, etwa 80 Kilometer nördlich von Belgrad.