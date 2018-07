Fulda (dpa) - Der neue Grillkönig in Deutschland kommt aus Rösrath in Nordrhein-Westfalen. Michael Hoffmann gewann mit seinem «Grillteam Gut Glut» bei den Deutschen Grill- und Barbecuemeisterschaften in Fulda den Titel der Profiklasse. Für Hoffmann war es bereits der vierte Meistertitel. Bei seinen sechs Gängen überzeugte der Champion unter anderem mit Spareribs und einem Bohnen-Blaubeeren-Wrap. In Fulda gingen rund 40 Teams an den Start, eingeteilt in Amateure und Profis. Ausgelobt wurden rund 14 000 Euro Preisgeld.