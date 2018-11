Rom (dpa) - Die Stadt Mailand hat die Silvester-Knallerei in diesem Jahr verboten. Bürgermeister Giuliano Pisapia kündigte an, dass Feuerwerkskörper oder Böller in der gesamten Kommune bis zum Neujahrstag um Mitternacht untersagt sein sollen. Vor dem Mailänder Dom und in der bei Touristen beliebten Einkaufsgalerie Galleria Vittorio Emanuele dürfen um das traditionelle Neujahrskonzert zudem keine Glasflaschen oder Gläser benutzt werden. Wer gegen das Verbot verstößt, muss mit einer Strafe von bis zu 500 Euro rechnen.