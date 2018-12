Magdeburg (dpa) - Ein neunjähriges Mädchen ist in Magdeburg aus mehreren Metern Höhe aus dem Fenster gestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt. Es musste in einem Krankenhaus notoperiert werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Warum das Mädchen aus dem Fenster fiel, sei noch unklar. Zum Zeitpunkt des Sturzes am Samstagmorgen war das Kind allein in der Wohnung. Der Vater, der mit der Neunjährigen dort wohnt, habe das Mehrfamilienhaus zuvor kurz verlassen, sagte ein Polizeisprecher.