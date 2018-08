Gao (dpa) - Frankreich will Deutschland und Europa beim Antiterrorkampf im westafrikanischen Mali verstärkt in die Pflicht nehmen. Frankreich gewährleiste in Mali und anderen Einsatzgebieten die europäische Sicherheit, sagte der neue französische Staatschef Emmanuel Macron bei einem Truppenbesuch in der nördlichen Stadt Gao. Keine europäische Armee habe die Fähigkeit, so rasch einzugreifen wie die französische, sagte Macron. Deutschland und andere europäische Länder könnten mehr tun bei der Unterstützung, der Entwicklung des Landes und einer «Partnerschaft der Ausrüstung».