London (dpa) - Die Polizei in London hat eine Anzeige wegen versuchten Einbruchs in einem Botschaftsgebäude erhalten. Es soll sich Medienberichten zufolge dabei um die ecuadorianische Botschaft handeln, in der Wikileaks-Gründer Julian Assange Zuflucht gefunden hat. Wikileaks hatte bereits zuvor berichtet, ein Unbekannter habe versucht, an der Wand der Botschaft hinaufzuklettern. Assange lebt seit über vier Jahren in der Botschaft, um sich der Auslieferung nach Schweden zu entziehen. Er soll dort zu Vergewaltigungsvorwürfen befragt werden.