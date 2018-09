Frankfurt/Main (dpa) - Bei der Bahn soll es schon in der kommenden Woche wieder Streiks der Lokführer geben. Ihre Gewerkschaft GDL hat am Abend die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt. «Ich gehe davon aus, dass wir sehr zeitnah in die Arbeitskämpfe eintreten werden», kündigte GDL-Chef Claus Weselsky nach den Verhandlungen in Frankfurt an. Zu «tagesschau24» sagte er, die Streiks sollten schon «in der nächsten Woche» stattfinden. Die Öffentlichkeit werde rechtzeitig informiert. Die GDL hatte im vergangenen Jahr bereits viermal zum Streik aufgerufen.