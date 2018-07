Ascona (dpa) - Der 23-köpfige EM-Kader ist endlich komplett. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit Toni Kroos in den Endspurt der Europameisterschafts-Vorbereitung in der Schweiz. Champions-League-Sieger Kroos traf im DFB-Teamhotel in Ascona ein wurde von Bundestrainer Joachim Löw persönlich begrüßt. Kroos hatte nach dem Triumph in der Königsklasse mit Real Madrid noch einige Tage frei bekommen. Am Vormittag steht für den Weltmeister im Stadio Comunale di Ascona die nächste Trainingseinheit auf dem Programm.