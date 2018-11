Gelsenkirchen (dpa) - Nach der geglückten EM-Generalprobe wollten die Nationalspieler nur noch schnell nach Hause. Zwei Tage dürfen sich die 23 deutschen EM-Spieler, für die in exakt einer Woche gegen die Ukraine die Titeljagd beginnt, bei ihren Liebsten erholen. Dann wird Joachim Löw die Spannung noch einmal schüren. «Wir wissen, dass wir sicherlich an dem einen oder anderen Thema intensiv arbeiten müssen», sagte der Bundestrainer. Am Dienstag beginnt der Endspurt der Vorbereitung im EM-Quartier in Evians in Frankreich. Am Abend hatte die Mannschaft das letzte Testspiel 2:0 gegen Ungarn gewonnen.