Évian-les Bains (dpa) - Joachim Löw möchte die großen Gefühle eines Turniertriumphes bei der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich noch einmal erleben. 2014 habe er den großen Erfolg bei der Weltmeisterschaft in Brasilien sehr genossen. Er habe jetzt gemerkt: man strebe immer wieder danach. Es sei auch ein Teil des Antriebs und der Motivation, einen Titelgewinn zu wiederholen, sagt der Bundestrainer im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Das DFB-Team fliegt am Nachmittag von Frankfurt am Main nach Chambéry. Von dort geht es weiter ins Basisquartier nach Évian-les-Bains am Genfer See.