Liverpool (dpa) - Jürgen Klopp ist bei seinem Heimdebüt als Trainer des FC Liverpool nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Seine Mannschaft trennte sich in der Fußball-Europa-League 1:1 vom russischen Ex-Meister Rubin Kasan. Marko Devic hatte die Gäste an der Anfield Road in Führung gebracht, Nationalspieler Emre Can glich nach einem Platzverweis für Kasans Oleg Kuzmin aus. Auf den Rängen feierten Liverpools Fans den neuen Trainer mit Klopp-Schals und -Bannern. Für Liverpool war es das dritte Remis im dritten Europa-League-Spiel.