Zürich (dpa) - Hunderte Menschen haben bei einer Trauerveranstaltung in Zürich Abschied von Udo Jürgens genommen. Auf der Bühne des Theater 11 stand der schwarze Flügel des Sängers, der wie zu Ende seiner Konzerte mit Blumen bedeckt war. Zu leisen Klängen von Jürgens-Liedern trugen sich die trauernden Fans in Kondolenzbücher ein. Vorher fand in dem Theater eine Trauerfeier für 200 geladene Gäste und Freunde des Verstorbenen statt. Jürgens' Urne soll im Frühjahr in einem Ehrengrab in Wien beigesetzt werden.