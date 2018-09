Athen (dpa) - Das Schuldendrama in Griechenland steuert auf einen neuen Höhepunkt zu. Die Regierung in Athen fürchtet, dass ihr schon Ende März das Geld ausgeht. Das Links-Rechts-Bündnis von Ministerpräsident Alexis Tsipras könnte dann Beamten sowie Rentnern nichts mehr zahlen. Tsipras hofft nun auf Hilfe der EZB: Wie die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» schreibt, setzt der Premier darauf, dass die EZB den Rahmen für kurzfristige Staatsanleihen um bis zu drei Milliarden Euro erhöht. So könnte Athen flüssig bleiben.