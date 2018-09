Frankfurt/Main (dpa) - Nach Informationen des Senders RBB hat sich das Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes für Hamburg als deutschen Bewerber für die Sommerspiele 2024 ausgesprochen. Demnach werde das Gremium diese Empfehlung für die Mitgliederversammlung am Samstag in der Frankfurter Paulskirche ausgeben. Der DOSB will heute um 19.00 Uhr die deutsche Kandidatenstadt bekanntgeben. Hamburg konnte im Vorfeld eine größere Olympia-Begeisterung für sich verbuchen.