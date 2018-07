Bethlehem (dpa) - Der lateinische Patriarch Fuad Twal hat bei der Weihnachtsmesse in Bethlehem den Wiederaufbau des Gazastreifens und die Verbesserung der Lebensbedingungen seiner Bewohner gefordert. Der Krieg in Gaza vor vier Monaten habe Tausende von Opfern gefordert, beklagte Twal in der Geburtskirche. Und all das scheine auch umsonst gewesen zu sein, denn an den Wurzeln des Problems habe sich nichts geändert. Zehntausende Christen aus aller Welt nahmen gestern an den traditionellen Weihnachtsfeiern im Heiligen Land teil.