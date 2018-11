Los Angeles (dpa) - Basketball-Legende Kobe Bryant von den Los Angeles Lakers hat für das Ende dieser Saison seinen Abschied vom aktiven Sport angekündigt. Seine 20. Saison in der Profi-Liga NBA werde seine letzte sein, berichtete die «New York Times». Der Shooting Guard hat seinen Rücktritt auf der Internet-PLattform «The Players' Tribune» in einem Gedicht unter dem Titel «Dear Basketball» angekündigt. Zwar könnten sein Herz und sein Gehirn die Belastungen des Sports noch ertragen, schrieb der 37-Jährige. «Aber mein Körper weiß, dass es an der Zeit ist, Auf Wiedersehen zu sagen.»