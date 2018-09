Los Angeles (dpa) - Nach ihrem Auftritt auf der Oscar-Bühne kündigt Lady Gaga nun eine ungewöhnliche Rolle an. Der Popstar wird in der fünften Staffel der US-TV-Serie «American Horror Story» mitspielen. Via Twitter präsentierte Lady Gaga ein kurzes Video, in dem sie von gruseliger Musik untermalt den Titel der kommenden Staffel - «Hotel» - haucht. Die Macher der Horror-Serie gaben damit die erste Besetzung für den kommenden Herbst-Durchgang bekannt, ohne aber mehr über Lady Gagas Rolle zu verraten.