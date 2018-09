Stuttgart (dpa) - In Zeiten anhaltend niedriger Zinsen wollen in diesem Jahr weitere Bausparkassen Kunden mit hochverzinsten Altverträgen kündigen. «Ein konkretes Datum haben wir noch nicht. Wir werden es aber im Laufe dieses Jahres tun», kündigte eine Sprecherin der Landesbausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg an und bestätigte einen Bericht der «Welt». Demzufolge kündigen aktuell bereits 13 von 20 Bausparkassen Kunden, deren Darlehen seit mehr als zehn Jahren zuteilungsreif sind.