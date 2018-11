Bautzen (dpa) - Nach den fremdenfeindlichen Vorfällen in Clausnitz und Bautzen steht die sächsische Landesregierung in der Kritik. Grünen-Chefin Simone Peter sagte der «Passauer Neuen Presse«, die Landesregierung verharmlose seit Jahren die rechte Gefahr. Der grüne Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler sprach in der hannoverschen «Neuen Presse» von «Polizeiversagen» und forderte den Rücktritt von Innenminister Markus Ulbig. Bundesweit sorgten die Fälle für Empörung. Die Vorfälle sollen Thema im Bundestag werden.