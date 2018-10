Rio de Janeiro - Russlands Sportler müssen bei den Paralympics in Rio de Janeiro zuschauen. Im Gegensatz zum IOC beschloss das Internationale Paralympics Komitee in der Affäre um vermeintliches Staatsdoping einen Komplett-Ausschluss. Das IPC hatte vor seiner Verkündung noch weitere Informationen des kanadischen Juristen Richard McLaren erhalten, der die Untersuchung der Welt-Anti-Doping-Agentur zum vermeintlichen Staatsdoping leitete. Die Paralympics in Rio finden vom 7. bis 18. September statt. Russland kündigte eine Klage vor der Internationalen Sportgerichtshof an.