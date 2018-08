Köln (dpa) - Der nach den Übergriffen am Kölner Hauptbahnhof in die Kritik geratene Kölner Polizeipräsident Wolfgang Albers ist in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Das erfuhren der «Kölner Stadt-Anzeiger» und die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der Landespolitik.