Köln (dpa) - Die Kölner Polizei will an den Karnevalstagen streng gegen jede Form von Gewalt vorgehen. Man werde «konsequent gegen alle vorgehen, die hier über die Stränge schlagen», hieß es von der Polizei. Oberbürgermeisterin Henriette Reker versicherte: «Köln handelt - und das nicht nur an den Karnevalstagen.» Und räumte ein: Eine Garantie für hundertprozentige Sicherheit werde es nie geben können. Die Stadt und die Polizei täten aber alles Menschenmögliche, um die Sicherheit zu gewährleisten. Eine Wiederholung massenhafter sexueller Übergriffe wie in der Silvesternacht dürfe es nicht geben.