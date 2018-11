Köln (dpa) - Der 1. FC Köln muss in der Fußball-Bundesliga weiter auf den zweiten Saisonheimsieg warten. Gegen Hannover 96 erzielten die Rheinländer am Samstag beim 1:1 durch Anthony Ujah nach 364 Minuten immerhin wieder einen Treffer in der heimischen Arena. Die Gäste waren durch Joselu (5.) früh in Führung gegangen. Hannover ist damit in der Rückrunde weiter ohne Sieg und rangiert mit 26 Zählern auf Platz zehn.