Berlin (dpa) - Mit drei Gottesdiensten haben 70 000 Menschen in Berlin den Beginn des 36. Evangelischen Kirchentags gefeiert. Beim anschließenden Straßenfest tummelten sich laut Veranstalter 200 000 Besucher. Der Kirchentag geht bis Sonntag. Schon an diesem Donnerstag werden Ex-US-Präsident Obama und Kanzlerin Merkel auf einer Veranstaltung am Brandenburger Tor erwartet. Wegen der Terrorgefahr wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft: Es gibt erstmals Taschenkontrollen in größerem Stil. Außerdem fährt die Polizei mobile Barrieren auf, damit Fahrzeuge nicht in die Menge rasen können.