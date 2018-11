Melbourne (dpa) - Angelique Kerber hat erstmals in ihrer Karriere das Viertelfinale der Australian Open erreicht. Kerber gewann in Melbourne das deutsche Achtelfinal-Duell gegen Annika Beck mit 6:4, 6:0 und überstand beim Grand-Slam-Auftakt der Tennis-Saison damit zum ersten Mal die vierte Runde. Die deutsche Nummer eins trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen der Weißrussin Victoria Asarenka und Barbora Strycova aus Tschechin. Zuletzt stand 2011 mit Andrea Petkovic eine deutsche Spielerin in Melbourne im Viertelfinale.