Bordeaux (dpa) - Noch vor dem nächtlichen Heimflug aus Bordeaux ins Stammquartier am Genfer See hat Joachim Löw nach dem überwundenen Italienfluch das nächste EM-Ziel ausgegeben. «Wenn man im Halbfinale steht, heißt das Ziel, auch das Finale zu erreichen», verkündete der Bundestrainer nach dem Happy End im dramatischen Elfmeterkrimi. Der Gegner für das Halbfinale am Donnerstag wird heute Abend ermittelt. Im abschließenden Viertelfinale treffen Gastgeber Frankreich und die Überraschungsmannschaft Island aufeinander. Anpfiff ist um 21 Uhr.