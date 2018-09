Berlin (dpa) - Die Kaufprämie für Elektroautos bleibt heftig umstritten. Befürworter erhoffen sich von staatlichen Kaufzuschüssen den Durchbruch für die Elektromobilität in Deutschland und eine Absicherung von Arbeitsplätzen in der heimischen Autoindustrie. Gegner fordern, die Gelder für einen besseren Umweltschutz lieber anders zu investieren. Kanzlerin Angela Merkel will laut «Spiegel» Dienstag mit den Chefs von VW, Daimler und BMW über das Thema sprechen. Zur Belebung der noch schwachen Nachfrage werden staatliche Kaufzuschüsse in Höhe von 5000 Euro pro Elektroauto wahrscheinlicher.